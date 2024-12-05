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Власть

Коррупционеры сядут в тюрьму, штрафы отменят. Камчыбек Ташиев подготовил закон

На заседании Жогорку Кенеша глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в первом чтении презентовал депутатам законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере противодействия коррупции.

Законопроектом предусматривается отказ в принятии на военную службу, правоохранительные органы или подразделения судебных исполнителей в случае, если супруг (супруга) обвиненного в коррупции или его близкие родственники признаны виновными в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, либо в отношении которого (кандидата) уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям; обязательный и пожизненный запрет на занятие государственных и муниципальных должностей лицам, виновным в совершении коррупционных преступлений.

Проект закона также предусматривает полное исключение штрафов за совершение коррупционных преступлений; назначение лицам, совершившим коррупционные преступления, при заключении соглашения о признании вины и полного возмещения материального ущерба не меньше половины минимального срока лишения свободы.

В сентябре Камчыбек Ташиев заявлял, что отныне коррупционеры будут сидеть в тюрьме, а их близким не разрешат работать на государственных должностях. Он был недоволен тем, что чиновники, обвиняемые во взяточничестве, выходят на свободу спустя некоторое время после задержания.

«Теперь они будут хотя бы половину срока карательной санкции проводить в тюрьме. Теперь все задержанные за коррупцию и злоупотребление должностным положением обязательно должны сидеть в тюрьмах, если их вина будет доказана. Никто не должен избежать этого. Человек, который идет на коррупцию, должен знать, что окажется за решеткой», — отмечал глава спецслужб.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313184/
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