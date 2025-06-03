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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Второй раунд переговоров Киева и Москвы: позиция российской делегации

Накануне в Стамбуле завершился второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Он продлился 1 час, после чего представители Киева сразу прокомментировали встречу.

из архива
Фото из архива. Глава российской делегации Владимир Мединский

Глава делегации РФ Владимир Мединский позже подтвердил, что встречался с министром обороны Украины Рустемом Умеровым до начала официальных переговоров. По данным СМИ, эта встреча продолжалась более двух часов. Глава российской делегации сказал, что эта встреча сыграла важную роль в подготовке общей сессии.

Ранее Киев потребовал вернуть украинских детей, вывезенных в РФ.

Владимир Мединский заявил, что Россия будет выяснять судьбу каждого ребенка из списка, переданного Украиной на переговорах в Стамбуле. По его словам, список из 339 детей передадут в офис уполномоченного по правам человека, РФ «будет отрабатывать каждую фамилию», чтобы дети смогли воссоединиться с родителями.

Глава делегации России также отметил: это не означает, что дети находятся в РФ. Возможно, они находятся в Украине, Норвегии или других странах, Россия будет это выяснять.

Стало известно, о чем говорится в российском меморандуме об условиях мирного урегулирования войны в Украине.

Во время переговоров в Стамбуле РФ передала Украине меморандум со своими условиями мирного урегулирования. Документ состоит из двух частей — как достичь долгосрочного мира и какие необходимы шаги для полноценного прекращения огня. Он содержит требования, которые Россия ранее неоднократно озвучивала публично. Например, об отказе Киева вступать в военные союзы и коалиции (НАТО и Евросоюз), установление предельной численности украинской армии, безъядерный статус Киева.

Также в документе говорится о необходимости признать ЛНР, ДНР, части Запорожской и Херсонской областей российскими территориями.

Второй раздел российского меморандума предлагает два варианта условий для прекращения огня. В первом из них ВСУ предлагается отвести свои войска со всех занятых Москвой территорий на согласованное с РФ расстояние.

Второй вариант предполагает запрет на передислокацию украинских военных, поставки западного вооружения и присутствие военных из третьих государств на территории Украины, а также прекращение мобилизации и отмену военного положения в Украине.

«Мы предложили конкретное прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы могли командиры подобрать трупы своих солдат. Сейчас жарко, санитарная ситуация в серой зоне, опасность эпидемий», — сказал Владимир Мединский журналистам.

Эту инициативу резко раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский, который настаивает на полном безусловном прекращении огня. Он назвал идиотами авторов таких инициатив.

«Для них это просто небольшая пауза в войне», — пояснил глава Украины.

Он призвал власти США «решительно продвинуть санкционный пакет», чтобы «дожать россиян до прекращения огня с помощью жестких санкций».
Ссылка: https://24.kg/vlast/331315/
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