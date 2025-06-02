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Общество

Второй раунд переговоров России и Украины. Требования Киева

В Стамбуле завершился второй раунд переговоров России и Украины. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

По ее данным, после переговоров украинская сторона вышла к журналистам.

«Россия передала украинской стороне свои требования. Украина возьмет неделю на изучение документа, а потом определится с дальнейшими шагами. Киев настаивает на полной остановке боевых действий на земле, в воздухе и море. Украина требует возвращения детей, вывезенных Россией из страны, и пленных. Россия получила список из нескольких сотен детей, возвращения которых требует Украина. Что касается раненых, Киев предлагает сначала обменять тяжело раненых, молодых военнослужащих в возрасте 19-25 лет в формате «всех на всех», а также передать друг другу тела всех погибших», — говорится в сообщении.

И важное требование — встреча лидеров двух стран. Все проблемы могут быть решены только на уровне лидеров. Такая встреча может произойти в присутствии других глав государств, например президента США. Встречу предлагают назначить на конец месяца — в период с 20 по 30 июня.

Напомним, что первый раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 16 мая 2025 года в Стамбуле. Делегацию России возглавил помощник президента Владимир Мединский, а делегацию Украины — глава Минобороны Рустем Умеров. Главным итогом стали договоренности о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000», который был завершен 25 мая. В рамках второго раунда стороны должны представить друг другу свое видение потенциального мирного соглашения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331305/
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