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Власть

Илон Маск появился на пресс-конференции с синяком под глазом

Глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск, покинувший свой пост, пришел на итоговую пресс-конференцию с синяком под глазом.

СМИ
Фото СМИ

«Мой сын X ударил меня. Даже 5-летний ребенок может это сделать»​​, – объяснил он свою травму.

Миллиардер также заявил, что останется другом и советником президента США Дональда Трампа.

Уход из Белого дома не означает конец DOGE, большая часть команды останется на своих местах, уточнил Илон Маск на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Вашингтоне.

«Я очень рассчитываю на то, что и в будущем останусь другом и советником президента», — сказал Илон Маск.

Дональд Трамп в свою очередь сообщил, что Маск не покидает навсегда его администрацию.

«Многие из сотрудников DOGE остаются. Илон тоже остается рядом... он будет приходить и уходить», — заявил президент США.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331075/
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