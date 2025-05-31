Илон Маск появился на пресс-конференции с синяком под глазом

Глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск, покинувший свой пост, пришел на итоговую пресс-конференцию с синяком под глазом.

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«Мой сын X ударил меня. Даже 5-летний ребенок может это сделать»​​, – объяснил он свою травму.

Миллиардер также заявил, что останется другом и советником президента США Дональда Трампа.

Уход из Белого дома не означает конец DOGE, большая часть команды останется на своих местах, уточнил Илон Маск на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Вашингтоне.



«Я очень рассчитываю на то, что и в будущем останусь другом и советником президента», — сказал Илон Маск.

Дональд Трамп в свою очередь сообщил, что Маск не покидает навсегда его администрацию.

«Многие из сотрудников DOGE остаются. Илон тоже остается рядом... он будет приходить и уходить», — заявил президент США.