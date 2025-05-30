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Власть

Адылбек Касымалиев принял участие в фестивале «Эпосы народов мира»

Адылбек Касымалиев принял участие в VIII Всемирном фестивале «Эпосы народов мира», посвященном 130-летию манасчи Саякбая Каралаева. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, участникам фестиваля на площади имени Турдакуна Усубалиева представили театрализованную гала-программу.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что эпосы, сказания, легенды, песни и стихи народов мира образуют уникальный колорит мира и в эпоху интеллектуального и технологического прогресса наша задача — сохранить это наследие и передавать его из поколения в поколение.

«Эпос «Манас» — это произведение, рожденное из самой души кыргызского народа. Все вы стали свидетелями того, как сегодня, в современную эпоху, продолжает жить и звучать искусство сказительства эпоса «Манас». Это не новое явление — оно живет в крови нашего народа и передается из поколения в поколение. Трилогия «Манас» — это бесценное наследие, художественная энциклопедия жизни народа», — сказал он, добавив, что государство в последние годы увеличило объем финансирования сферы культуры.

Со стороны кабмина будет продолжена господдержка работ по оцифровке эпосов, их новой интерпретации, переводу на мировые языки, а также по проведению научных исследований.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331069/
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