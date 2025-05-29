В Бишкеке проходит фестиваль «Эпосы народов мира»

В Бишкеке проходит VIII Всемирный фестиваль «Эпосы народов мира», торжественное открытие которого состоялось накануне, 28 мая.

Как сообщили в Национальной академии «Манас», нынешний фестиваль посвящен 130-летнему юбилею великого манасчи Саякбая Каралаева.

В мероприятии принимают участие ученые, сказители и представители сферы культуры из разных стран мира. В его рамках запланированы Международный научный симпозиум, выставки, культурные мероприятия и концертные программы.











Фестиваль продлится до 30 мая.