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Общество

В Бишкеке проходит фестиваль «Эпосы народов мира»

В Бишкеке проходит VIII Всемирный фестиваль «Эпосы народов мира», торжественное открытие которого состоялось накануне, 28 мая.

Как сообщили в Национальной академии «Манас», нынешний фестиваль посвящен 130-летнему юбилею великого манасчи Саякбая Каралаева.

В мероприятии принимают участие ученые, сказители и представители сферы культуры из разных стран мира. В его рамках запланированы Международный научный симпозиум, выставки, культурные мероприятия и концертные программы.

Фестиваль продлится до 30 мая. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330799/
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