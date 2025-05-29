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Власть

Суд в США заблокировал введенные Трампом пошлины — превышение полномочий

Суд в США заблокировал введенные Дональдом Трампом пошлины из-за превышения полномочий. Об этом сообщает The New York Times.

из архива
Фото из архива

Уточняется, что американский суд по международной торговле заблокировал введенные лидером Соединенных Штатов таможенные пошлины, аргументировав это тем, что он превысил свои полномочия.

«Пошлинные приказы выходят за пределы любых полномочий, предоставленных президенту IEEPA (Законом «О международных чрезвычайных экономических полномочиях»)», — говорится в судебном решении.

Отмечается, что указы Дональда Трампа о пошлинах будут упразднены.

Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34 процента для Китая, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.

В ответ КНР также ввела 34-процентные пошлины на американские товары.

9 апреля глава США приостановил действие новых пошлин в отношении 75 государств на 90 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330765/
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