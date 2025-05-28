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Власть

Жители Кара-Балты против повышения тарифа на отопление на 30 процентов

Жители Кара-Балты просят не повышать тарифы на отопление на 30 процентов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил вице-спикер Нурланбек Азыгалиев.

Он отметил, что ранее парламентарии обращались по этому вопросу к президенту, главам кабмина, Минэнерго, но положительных решений не принято.

«Наверное, в Министерстве энергетики думают, что все, кто живет в доме площадью 80 квадратных метров, богатые. Но не забывайте, нельзя только Ош и Бишкек брать основным критерием. Есть города, такие как Кара-Балта, Токмак, Таш-Кумыр. И граждане, проживающие там, используют отопление от ТЭЦ. И 80 квадратных метров — это двух-, трехкомнатные дома, квартиры, где живут и пенсионеры. Если раньше они платили по 5 тысяч сомов, сейчас платят по 25 тысяч. Говорят еще, что с 1 июня повысят на 30 процентов. Прошу ежегодно поднимать только на 10 процентов», — сказал Нурланбек Азыгалиев.

Отметим, по данным Минэнерго, на сегодня тарифы не покрывают себестоимость производства и распределение тепловой энергии, что приводит к высокому уровню износа оборудования. Предлагается с 1 июня ежегодно повышать тарифы.

Новый проект предполагает увеличение тарифов для населения с общей площадью до 80 квадратных метров на цели отопления и горячего водоснабжения с 1 июня 2025 года на 25 процентов, с 1 июня 2026-го — на 50 процентов, с 1 июня 2027 года — на 75 процентов, а в 2028-2030 годах — установление тарифов на уровне себестоимости. Для населения с общей площадью свыше 80 квадратных метров, а также для промышленных, бюджетных и прочих потребителей тарифы на цели отопления и горячего водоснабжения будут устанавливаться на уровне себестоимости.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330660/
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