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Власть

Не установили насос. Депутат просит президента разобраться с Бакытом Торобаевым

На заседании Жогорку Кенеша депутат Арсланбек Малиев попросил президента рассмотреть ответственность заместителя председателя кабмина — министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева.

По его словам, чиновник не выполняет просьбу нардепа об установке насоса в селе Зеленый Гай в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области. Из-за этого 82 гектара сельскохозяйственных земель остаются без полива.

«Обратился к Торобаеву. Тот ответил, что объект не на их балансе, а на балансе айыл окмоту. Это как понять? Он член кабмина, глава Минсельхоза. И земля ведь относится к министерству тоже. Поэтому неправильно сваливать работу на айыл окмоту. Обращаюсь к президенту, член кабмина показывает неправильное отношение. Либо установите насос, либо рассмотрите ответственность Торобаева», — заявил Арсланбек Малиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330624/
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