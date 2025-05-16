Прямые переговоры. Встреча делегаций России и Украины завершилась: первые итоги

Встреча делегаций России и Украины завершилась в Стамбуле. Переговоры, как и встреча в формате Турция — Украина — США, прошли во дворце Долмабахче.

Фото из архива. Глава российской делегации Владимир Мединский

Глава российской делегации Владимир Мединский сделал несколько заявлений по итогам переговоров в Стамбуле:

Российская сторона в целом удовлетворена результатом переговоров.

Россия и Украина в ближайшее время проведут обмен пленными по формуле 1 тысяча на 1 тысячу.

Россия и Украина представят свое видение возможного будущего прекращения огня в деталях, после этого переговоры продолжатся.

Киев запросил встречу глав государств, Россия приняла это к сведению.

Фото из архива. Глава украинской делегации Рустем Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров (является главой делегации от офицального Киева) также сделал заявления для прессы:

Идут переговоры о возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского.

В ближайшее время может пройти обмен пленными с Россией по формуле «1 тысяча на 1 тысячу».

Обсуждался вопрос прекращения огня, обсуждались все модальности.

Скоро сообщат о возможных новых переговорах.

После завершения переговоров двух делегаций в Стамбуле Владимир Зеленский пообщался с президентом США Дональдом Трампом. С ним в созвоне участвовали лидер Франции Эммануэль Макрон, немецкий глава Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Ким Стармер и лидер Польши Дональд Туск.

«Обсудили встречу в Стамбуле. Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира, и важно, чтобы мир держался сильных позиций. Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, должны быть сильные санкции. Давление на Россию должно сохраняться, пока она не будет готова завершить войну», — прокомментировал президент Украины.

Официальной реакции Кремля на первый раунд встречи пока нет.