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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Прямые переговоры. Встреча делегаций России и Украины завершилась: первые итоги

Встреча делегаций России и Украины завершилась в Стамбуле. Переговоры, как и встреча в формате Турция — Украина — США, прошли во дворце Долмабахче.

из архива
Фото из архива. Глава российской делегации Владимир Мединский

Глава российской делегации Владимир Мединский сделал несколько заявлений по итогам переговоров в Стамбуле:

  • Российская сторона в целом удовлетворена результатом переговоров.
  • Россия и Украина в ближайшее время проведут обмен пленными по формуле 1 тысяча на 1 тысячу.
  • Россия и Украина представят свое видение возможного будущего прекращения огня в деталях, после этого переговоры продолжатся.
  • Киев запросил встречу глав государств, Россия приняла это к сведению.

из архива
Фото из архива. Глава украинской делегации Рустем Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров (является главой делегации от офицального Киева) также сделал заявления для прессы:

  • Идут переговоры о возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского.
  • В ближайшее время может пройти обмен пленными с Россией по формуле «1 тысяча на 1 тысячу».
  • Обсуждался вопрос прекращения огня, обсуждались все модальности.
  • Скоро сообщат о возможных новых переговорах.

После завершения переговоров двух делегаций в Стамбуле Владимир Зеленский пообщался с президентом США Дональдом Трампом. С ним в созвоне участвовали лидер Франции Эммануэль Макрон, немецкий глава Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Ким Стармер и лидер Польши Дональд Туск.

«Обсудили встречу в Стамбуле. Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира, и важно, чтобы мир держался сильных позиций. Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, должны быть сильные санкции. Давление на Россию должно сохраняться, пока она не будет готова завершить войну», — прокомментировал президент Украины.

Официальной реакции Кремля на первый раунд встречи пока нет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329399/
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