В ОДКБ обсудили вопрос об угрозах, исходящих от террористических группировок

Заместитель генерального секретаря ОДКБ, специальный представитель генсека Организации по вопросам миротворчества Таалатбек Масадыков провел встречу с делегацией Мониторинговой группы санкционных комитетов Совета безопасности ООН 1267/1989/2253 по ИГИЛ и «Аль-Каиде» и 1988 по движению «Талибан». Об этом сообщается в Telegram-канале ОДКБ.

Отмечается, что встреча прошла в атмосфере заинтересованного обмена мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, в Афганистане и других регионах, тематике угроз, исходящих от террористических группировок.

Стороны договорились о продолжении обмена информацией.

Портал Исполкома СНГ также сообщает, что в штаб-квартире Антитеррористического центра Содружества состоялась встреча с группой по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями комитетов Совета безопасности ООН 1267/1989/2253 по ИГИЛ, «Аль-Каиде» и 1988 по движению «Талибан» в составе представителей России, Китая, Ливана и ЮАР.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о вызовах и угрозах, исходящих от деятельности международных террористических организаций в Афганистане, Сирии и Западной Африке.

Особое внимание уделено вопросам трансформации содержания террористической пропаганды и используемых МТО информационно-коммуникационных технологий.