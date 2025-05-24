Суд в США заблокировал запрет на прием иностранных студентов в Гарвард

Суд в США приостановил запрет чиновников на прием иностранных студентов в Гарвард.

Отмечается, что Окружной суд Соединенных Штатов в Массачусетсе удовлетворил ходатайство Гарвардского университета о приостановке действия запрета Министерства внутренней безопасности (DHS) на прием иностранных студентов.

Фото из архива. Гарвард

Ранее Гарвард подал иск против администрации Дональда Трампа, чтобы оспорить запрет обучать иностранных студентов. В документе подчеркивается, что решение Белого дома нанесло вузу серьезный удар.

В своем иске Гарвард выдвинул 10 юридических обвинений, включая нарушение закона об административных процедурах и первой поправки к Конституции, гарантирующей свободу слова и собраний.

Ранее министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что Гарвард лишили права принимать иностранцев. По ее словам, это означает, что все иностранные студенты должны перевестись в другие учебные заведения, чтобы сохранить свой нынешний статус.

В начале мая министр образования Штатов Линда Макмэхон выступила с резкой критикой Гарвардского университета, обвинив его в ряде серьезных нарушений. Среди основных претензий систематическое несоблюдение законодательных норм, низкие образовательные стандарты, игнорирование постановления Верховного суда США о запрете расовой дискриминации в университете.

Ранее администрация Дональда Трампа заморозила $2,2 миллиарда финансирования Гарварда из-за отказа вуза выполнить требования правительства по борьбе с антисемитизмом.

Конфликт вузов Соединенных Штатов с администрацией президента обострился после того, как власти обвинили Гарвард в недостаточной борьбе с антисемитизмом и заморозили их гранты, существенно сократив финансирование.