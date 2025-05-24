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Власть

Суд в США заблокировал запрет на прием иностранных студентов в Гарвард

Суд в США приостановил запрет чиновников на прием иностранных студентов в Гарвард.

Отмечается, что Окружной суд Соединенных Штатов в Массачусетсе удовлетворил ходатайство Гарвардского университета о приостановке действия запрета Министерства внутренней безопасности (DHS) на прием иностранных студентов.

из архива
Фото из архива. Гарвард

Ранее Гарвард подал иск против администрации Дональда Трампа, чтобы оспорить запрет обучать иностранных студентов. В документе подчеркивается, что решение Белого дома нанесло вузу серьезный удар.

В своем иске Гарвард выдвинул 10 юридических обвинений, включая нарушение закона об административных процедурах и первой поправки к Конституции, гарантирующей свободу слова и собраний.

Ранее министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что Гарвард лишили права принимать иностранцев. По ее словам, это означает, что все иностранные студенты должны перевестись в другие учебные заведения, чтобы сохранить свой нынешний статус.

В начале мая министр образования Штатов Линда Макмэхон выступила с резкой критикой Гарвардского университета, обвинив его в ряде серьезных нарушений. Среди основных претензий систематическое несоблюдение законодательных норм, низкие образовательные стандарты, игнорирование постановления Верховного суда США о запрете расовой дискриминации в университете.

Ранее администрация Дональда Трампа заморозила $2,2 миллиарда финансирования Гарварда из-за отказа вуза выполнить требования правительства по борьбе с антисемитизмом.

Конфликт вузов Соединенных Штатов с администрацией президента обострился после того, как власти обвинили Гарвард в недостаточной борьбе с антисемитизмом и заморозили их гранты, существенно сократив финансирование.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330257/
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