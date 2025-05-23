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Власть

Власти США запретили Гарварду принимать иностранных студентов на учебу

Власти США запретили Гарварду принимать иностранных студентов на учебу, сообщает The New York Times.

По словам министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм, это решение должно «послужить предупреждением всем учебным заведениям страны».

«Администрация возлагает на Гарвард ответственность за поощрение насилия, антисемитизма и координацию с Коммунистической партией Китая в своем кампусе. Это привилегия, а не право для университетов — принимать иностранных студентов и получать выгоду от их более высокой платы за обучение, чтобы пополнять свои многомиллиардные фонды», — говорится в статье.

В вузе решение администрации США считают незаконным.

«Мы полностью привержены сохранению способности Гарварда принимать наших иностранных студентов и ученых, которые приехали из более чем 140 государств и неизмеримо обогащают университет — и эту страну. Эти ответные действия грозят нанести серьезный вред сообществу Гарварда и нашему государству и подрывают академическую и исследовательскую миссию вуза», — сказал директор университета по связям со СМИ Джейсон Ньютон.

В этом учебном году иностранные студенты составили около 27 процентов от общего числа обучающихся в Гарварде (около 6 тысяч 800 человек).

Ранее администрация Дональда Трампа заморозила $2,2 миллиарда финансирования Гарварда из-за отказа университета выполнить требования правительства по борьбе с антисемитизмом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330088/
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