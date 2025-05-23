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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Трамп: Следующие переговоры делегаций России и Украины пройдут в Ватикане

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что следующие переговоры делегаций России и Украины пройдут в Ватикане. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Уточняется, что от Соединенных Штатов в переговорах будут участвовать государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник президента по Украине Кит Келлог.

По данным издания, некоторые европейские лидеры настаивали на том, что результатом любых переговоров в Ватикане должно стать безусловное прекращение огня. Дональд Трамп в ответ заявил, что ему не нравится слово «безусловное», хотя ранее он его использовал, когда призывал к 30-дневному прекращению огня. В итоге европейцы согласились отказаться от этого термина.

Переговоры в Ватикане, как ожидается, пройдут в середине июня.

Напомним, Папа Римский Лев XIV ранее заявил, что готов провести в Ватикане следующий раунд переговоров между РФ и Украиной. В Кремле сообщали, что решение по месту проведения дальнейших переговоров пока не принято.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/330092/
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