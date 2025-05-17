Папа Римский предлагает Ватикан местом для переговоров России и Украины

Папа Римский Лев XIV предлагает Ватикан как место переговоров России и Украины. Об этом заявил госсекретарь государства Пьетро Паролин. Об этом сообщает газета La Stampa.
«Папа Римский намерен, возможно, предоставить Ватикан, Святой престол, для прямой встречи двух сторон», — сказал он.
Госсекретарь Ватикана также отметил, что понтифик предлагает посредничество Ватикана в российско-украинских переговорах.
«Все это трагично, потому что мы надеялись, что процесс может начаться, пусть и медленно, но с мирного урегулирования конфликта, а вместо этого мы вернулись к началу», — заявил кардинал.
Он охарактеризовал ситуацию как «очень сложную и драматичную».
Накануне в Стамбуле прошла первая с марта 2022 года встреча делегаций России и Украины.
По итогам первого раунда глава российской делегации Владимир Мединский сделал несколько заявлений:
- Российская сторона в целом удовлетворена результатом переговоров.
- Россия и Украина в ближайшее время проведут обмен пленными по формуле 1 тысяча на 1 тысячу.
- Россия и Украина представят свое видение возможного будущего прекращения огня в деталях, после этого переговоры продолжатся.
- Киев запросил встречу глав государств, Россия приняла это к сведению.
Напомним, 8 мая конклав избрал нового понтифика. Им стал 69-летний уроженец США Роберт Фрэнсис Прево.
Папа Римский Лев XIV стал 267-м главой Римско-католической церкви.