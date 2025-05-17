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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Папа Римский предлагает Ватикан местом для переговоров России и Украины

Папа Римский Лев XIV предлагает Ватикан как место переговоров России и Украины. Об этом заявил госсекретарь государства Пьетро Паролин. Об этом сообщает газета La Stampa.

Службы печати Ватикана
Фото Службы печати Ватикана. Папа Римский предлагает Ватикан местом для переговоров России и Украины

«Папа Римский намерен, возможно, предоставить Ватикан, Святой престол, для прямой встречи двух сторон», — сказал он.

Госсекретарь Ватикана также отметил, что понтифик предлагает посредничество Ватикана в российско-украинских переговорах.

«Все это трагично, потому что мы надеялись, что процесс может начаться, пусть и медленно, но с мирного урегулирования конфликта, а вместо этого мы вернулись к началу», — заявил кардинал.

Он охарактеризовал ситуацию как «очень сложную и драматичную».

Накануне в Стамбуле прошла первая с марта 2022 года встреча делегаций России и Украины.

По итогам первого раунда глава российской делегации Владимир Мединский сделал несколько заявлений:

  • Российская сторона в целом удовлетворена результатом переговоров.
  • Россия и Украина в ближайшее время проведут обмен пленными по формуле 1 тысяча на 1 тысячу.
  • Россия и Украина представят свое видение возможного будущего прекращения огня в деталях, после этого переговоры продолжатся.
  • Киев запросил встречу глав государств, Россия приняла это к сведению.

Напомним, 8 мая конклав избрал нового понтифика. Им стал 69-летний уроженец США Роберт Фрэнсис Прево.

Папа Римский Лев XIV стал 267-м главой Римско-католической церкви.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329421/
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