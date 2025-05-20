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Власть

Комитет ЖК поддержал блокировку порносайтов в Кыргызстане в первом чтении

Парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции поддержал блокировку порносайтов в Кыргызстане в первом чтении.

Речь идет о законопроекте, предусматривающем запрет на доступ к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве КР. Инициаторы — 26 депутатов.

По мнению авторов, «с учетом общедоступности сайтов, содержащих порнографический контент, происходит разложение духовно-нравственной, моральной и этической формы сознания людей».

Они также ссылаются на Указ президента «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности».

«Документом рекомендовано кабинету министров формировать у детей и молодежи целостное миропонимание и современное научное мировоззрение, принять соответствующие меры по реализации государственной политики в области духовно-нравственного развития, патриотического и физического воспитания», — пояснили инициаторы.

Один из авторов законопроекта Марлен Маматалиев отметил, что привлечение к ответственности владельцев информационных ресурсов за распространение порнографии возложено на Минкультуры и МВД после поступления к ним заявления. Он подчеркнул, что в рамках исполнения документа интернет- провайдеры в стране также будут блокировать сайты для взрослых.

Отметим, это не первая попытка Жогорку Кенеша узаконить запрет на порносайты. Весной 2023 года восемь депутатов — Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, Султан Айжигитов, Медер Алиев, Алишер Эрбаев, Эмиль Жамгырчиев, Марлен Маматалиев и Нурлан Ражабалиев — уже предлагали запретить пользователям в Кыргызстане доступ к сайтам, содержащим контент с элементами порнографии.

В 2014-м чиновники Министерства культуры тоже говорили о том, как остро стоит вопрос просмотра порнографии несовершеннолетними.

Напомним, согласно нормам Уголовного кодекса, запрещены ввоз, изготовление, перевозка или иное перемещение либо рекламирование произведений, изображений или иных предметов порнографического характера. А в соответствии с Законом «О средствах массовой информации» запрещена пропаганда порнографических материалов, печатных изданий, изображений или иных предметов порнографического характера.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329751/
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