Депутаты ЖК вновь вернулись к вопросу о запрете порносайтов в Кыргызстане

В Жогорку Кенеше разработали законопроект о запрете порнографических сайтов в Кыргызстане. Инициаторами выступили сразу 26 депутатов.

Документ «О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве Кыргызской Республики» будет рассмотрен коллегами.

По мнению авторов, «с учетом общедоступности сайтов, содержащих порнографический контент, происходит разложение духовно-нравственной, моральной и этической формы сознания людей».

Нардепы также ссылаются на Указ президента «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности».

«Указом было рекомендовано кабинету министров формировать у детей и молодежи целостное миропонимание и современное научное мировоззрение, принять соответствующие меры по реализации государственной политики в области духовно-нравственного развития, патриотического и физического воспитания», — пояснили инициаторы.

В обосновании они также отмечают: согласно этим действующим нормам, государство может осуществлять контроль только над распространением осязаемых предметов порнографического характера, а интернет-пространство остается бесконтрольным, что позволяет владельцам сайтов и страниц сайтов свободно и безнаказанно распространять недопустимый контент.

В парламенте предлагают определить понятие контента, содержащего элементы порнографического характера, и установить запрет на его распространение.

Отметим, это не первая попытка Жогорку Кенеша узаконить запрет на порносайты. Весной 2023 года восемь депутатов — Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, Султан Айжигитов, Медер Алиев, Алишер Эрбаев, Эмиль Жамгырчиев, Марлен Маматалиев и Нурлан Ражабалиев — уже предлагали запретить пользователям в Кыргызстане доступ к сайтам, содержащим контент с элементами порнографии.

В 2014-м чиновники Министерства культуры тоже говорили о том, как остро стоит вопрос просмотра порнографии несовершеннолетними.

Напомним, согласно нормам Уголовного кодекса КР, запрещены ввоз, изготовление, перевозка или иное перемещение либо рекламирование произведений, изображений или иных предметов порнографического характера. А в соответствии с Законом «О средствах массовой информации» запрещена пропаганда порнографических материалов, печатных изданий, изображений или иных предметов порнографического характера.