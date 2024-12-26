10:34
USD 87.00
EUR 90.59
RUB 0.87
Власть

Депутаты ЖК вновь вернулись к вопросу о запрете порносайтов в Кыргызстане

В Жогорку Кенеше разработали законопроект о запрете порнографических сайтов в Кыргызстане. Инициаторами выступили сразу 26 депутатов.

Документ «О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве Кыргызской Республики» будет рассмотрен коллегами.

По мнению авторов, «с учетом общедоступности сайтов, содержащих порнографический контент, происходит разложение духовно-нравственной, моральной и этической формы сознания людей».

Нардепы также ссылаются на Указ президента «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности».

«Указом было рекомендовано кабинету министров формировать у детей и молодежи целостное миропонимание и современное научное мировоззрение, принять соответствующие меры по реализации государственной политики в области духовно-нравственного развития, патриотического и физического воспитания», — пояснили инициаторы.

В обосновании они также отмечают: согласно этим действующим нормам, государство может осуществлять контроль только над распространением осязаемых предметов порнографического характера, а интернет-пространство остается бесконтрольным, что позволяет владельцам сайтов и страниц сайтов свободно и безнаказанно распространять недопустимый контент.

В парламенте предлагают определить понятие контента, содержащего элементы порнографического характера, и установить запрет на его распространение.

Отметим, это не первая попытка Жогорку Кенеша узаконить запрет на порносайты. Весной 2023 года восемь депутатов — Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, Султан Айжигитов, Медер Алиев, Алишер Эрбаев, Эмиль Жамгырчиев, Марлен Маматалиев и Нурлан Ражабалиев — уже предлагали запретить пользователям в Кыргызстане доступ к сайтам, содержащим контент с элементами порнографии.

В 2014-м чиновники Министерства культуры тоже говорили о том, как остро стоит вопрос просмотра порнографии несовершеннолетними.

Напомним, согласно нормам Уголовного кодекса КР, запрещены ввоз, изготовление, перевозка или иное перемещение либо рекламирование произведений, изображений или иных предметов порнографического характера. А в соответствии с Законом «О средствах массовой информации» запрещена пропаганда порнографических материалов, печатных изданий, изображений или иных предметов порнографического характера.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315422/
просмотров: 581
Версия для печати
Материалы по теме
Запрет на использование нескольких видов растений инициирует Минприроды
В виде исключения. В кабмине определили, кто может получать зарплату наличными
Максимум открытка. Мэр Бишкека запретил новогодние подарки от подчиненных
В КР предложили запретить коррупционерам пожизненно занимать госдолжности
Запрет на использование телефонов в школах: чиновники разработали правила
В Узбекистане запретили использовать животных в цирковых представлениях
Австралия законодательно запретит соцсети для детей до 16 лет
Запрет снимать милиционеров на видео. Депутаты вернули законопроект
В Норвегии намерены запретить детям до 15 лет заходить в социальные сети
Избавляют от зависимости. Правительство Индонезии запретило продажу iPhone 16
Популярные новости
Новый глава ГНС считает, что нужно упразднить налог на&nbsp;транспорт Новый глава ГНС считает, что нужно упразднить налог на транспорт
Уволены два заместителя председателя ГКНБ Кыргызстана Уволены два заместителя председателя ГКНБ Кыргызстана
Школьники уходят на&nbsp;пятничный намаз и&nbsp;не&nbsp;возвращаются на&nbsp;занятия&nbsp;&mdash; депутат Школьники уходят на пятничный намаз и не возвращаются на занятия — депутат
Четыре населенных пункта включат в&nbsp;категорию сел. Комитет ЖК&nbsp;одобрил проект Четыре населенных пункта включат в категорию сел. Комитет ЖК одобрил проект
Бизнес
Откройте виртуальную карту &laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo; в&nbsp;MegaPay Откройте виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» в MegaPay
Huawei&nbsp;&mdash; мировой лидер продаж носимых устройств за&nbsp;первые три квартала 2024 года Huawei — мировой лидер продаж носимых устройств за первые три квартала 2024 года
От&nbsp;пика Ленина до&nbsp;Ама-Даблама: сложный и&nbsp;интересный путь молодежной сборной&nbsp;КР От пика Ленина до Ама-Даблама: сложный и интересный путь молодежной сборной КР
MEGA открыла новые центры продаж и&nbsp;обслуживания на&nbsp;юге Кыргызстана MEGA открыла новые центры продаж и обслуживания на юге Кыргызстана
26 декабря, четверг
10:25
Глава Минздрава поблагодарил коллег РК за помощь пострадавшим в авиакатастрофе Глава Минздрава поблагодарил коллег РК за помощь постра...
10:15
В Иссык-Кульской области скончался последний из живущих в регионе ветеран ВОВ
10:05
Откройте виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» в MegaPay
10:00
Кыргызстан. Ключевые события — 2024. Часть I
09:46
Смерть девочки в стоматологии. Ассоциация врачей выступила против приговора суда