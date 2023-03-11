Депутаты придумали, как бороться с насилием: хотят запретить порносайты

Восемь депутатов парламента Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, Султан Айжигитов, Медер Алиев, Алишер Эрбаев, Эмил Жамгырчиев, Марлен Маматалиев и Нурлан Ражабалиев предлагают запретить пользователям в Кыргызстане доступ к сайтам, содержащим контент с элементами порнографии.

Авторы заявили, что так защищают моральные и нравственные ценности и «предупреждают преступления против половой неприкосновенности и половой свободы, а также преступления против духовно-нравственного здоровья личности».

В справке-обосновании говорится, что, согласно статистическим данным последних 20 лет, доля изнасилований в общей структуре зарегистрированных преступлений составляла около 1 процента.

В год регистрировалось до 340 изнасилований. В 2021 году в Едином реестре преступлений и проступков зарегистрировано 632 изнасилования. По сравнению с 2018-м такого рода преступлений стало в 2,6 раза больше.

Однако, как утверждают разработчики, эти данные правоохранительных органов не позволяют в полной мере увидеть масштаб распространения изнасилований. Жесткое наказание не стало сдерживающим фактором.

«Государство борется лишь с последствиями совершенных преступлений, а не предупреждает и пресекает их. В связи с этим необходимо прилагать больше усилий для профилактических мер и бороться с причинами роста этих видов преступлений», — полагают авторы проекта нового закона.

Депутаты отметили, что интернет существенно облегчил для преступников возможность получать сексуальное удовлетворение и вступать в контакт с жертвами.

В Сети имеется мощная порноиндустрия. В действующем законодательстве КР прописан запрет на «ввоз, изготовление, перевозку или иное перемещение либо рекламирование произведений, изображений или иных предметов порнографического характера, а также на пропаганду порнографических материалов, печатных изданий, изображений или иных предметов порнографического характера».

Согласно этим нормам, государство может контролировать только распространение осязаемых предметов порнографического характера, а интернет-пространство остается бесконтрольным.

Поэтому депутаты предлагают дать определение понятию «контент, содержащий элементы порнографического характера», установить запрет на его распространение. Заниматься этим, по мнению нардепов, должен государственный уполномоченный орган.

Парламентарии отмечают, что устанавливающийся запрет мотивирован частью 2 статьи 23 Конституции. В ней говорится, что «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц».

Напомним, в 2015 году чиновники Министерства культуры заявили, что в последнее время остро стоит вопрос просмотра порнографии несовершеннолетними. Они называют это фактором риска «для формирования агрессивного поведения и роста преступности у подростков, а также в целом порнография негативно воздействует на формирующуюся психику детей, их духовное и физическое развитие». Представители ведомства предложили депутатам принять законопроект, ограничивающий доступ к сомнительным сайтам.

Однако депутаты пятого созыва так и не смогли принять соответствующий закон, поскольку не понимали, как он может быть реализован на практике. Не пришли к единому мнению, какой контент следует понимать под порнографией и кто это должен определять.