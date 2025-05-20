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Власть

И. о. министра обороны назвал не острым вопрос дедовщины в армии Кыргызстана

На заседании парламентского комитета по конституционному законодательству и. о. министра обороны Руслан Мукамбетов назвал не острым вопрос дедовщины в армии Кыргызстана.

Он отметил, что воспитание призывников должно начинаться не в армии, а дома, в детских садах и школах.

«Только тогда мы можем в корне предотвратить негативные факты. В этих целях у нас уже есть наработки с Минобразования. Там есть некоторые моменты, связанные с финансированием. Но у нас на сегодня есть допризывная подготовка молодежи в школах. Мы хотим, чтобы профессионально подготовленные военнослужащие, вышедшие на заслуженный отдых, занимались этой подготовкой», — сказал Руслан Мукамбетов.

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Он подчеркнул, что в армии также разработаны несколько программ, одна из них адаптационная.

«По прибытии в военные комиссариаты представители воинский частей прибывают со своими медиками, проводят беседы. Только после этого отбирают военнослужащих. По прибытии в часть, если раньше курс молодого бойца длился один месяц, уже на протяжении трех лет этот курс увеличили до двух месяцев для того, чтобы молодой человек, придя в армию, успел адаптироваться к новому режиму», — отметил и. о. министра обороны.

Он также подчеркнул, что во всех воинских частях есть психологи, программы тестирования, до принятия военной присяги проводится углубленное медобследование призывников.

Напомним, 11 мая в интернете распространили видео, на котором старослужащий заставил солдат встать в позу «страуса» — головой в пол, попутно обзывая их и нецензурно выражаясь. В Военной прокуратуре заявили, что по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Истязание» УК КР.

Президент Садыр Жапаров объявил строгий выговор министру чрезвычайных ситуаций Бообеку Ажикееву. Основанием послужили факты грубого нарушения уставных норм и принципов воинской дисциплины, зафиксированные в видеозаписи, которая опубликована в соцсетях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329678/
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