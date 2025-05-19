Москва и Киев должны найти компромиссы. Владимир Путин о переговорах с Трампом

После завершения беседы, которая продлилась больше двух часов, президент России Владимир Путин вышел к журналистам. Об этом пишет DW со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, лидер РФ поблагодарил американского коллегу за поддержку возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной и рассказал, что Дональд Трамп в ходе разговора поделился своей позицией по поводу прекращения огня.

«При этом, перемирие в войне против Украины возможно при достижении соответствующих договоренностей. Считаю, что Москва и Киев должны найти компромиссы, которые устроят обе стороны», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что детали состоявшегося разговора позднее разъяснят либо его пресс-секретарь Дмитрий Песков, либо помощник Юрий Ушаков. Американская сторона пока не комментировала беседу.

Это был третий разговор Путина с Трампом, о котором объявлялось официально. Первый состоялся 12 февраля вскоре после инаугурации президента США. Тогда Трамп поручил высокопоставленным чиновникам и Киевом диалог о возможности прекращения войны в Украине. Вторая официально заявленная беседа прошла 18 марта.

В марте в Кремле отмечали, что телефонных контактов между Трампом и Путиным, возможно, было больше, чем тех, о которых объявляли официально. Беседы проходят по защищенным линиям, пишет агентство Reuters. В разговоре участвуют переводчики. Путин общается по-русски.