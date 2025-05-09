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Власть

Новым Папой Римским стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево: что о нем известно

Новым Папой Римским стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Согласно решению конклава, Римско-католическую церковь возглавил 69-летний уроженец США. Его папское имя будет Лев XIV.

Глава высшего суда Католической церкви, кардинал Доминик Мамберти вчера вышел на балкон собора Святого Петра и произнес: «Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus papam», что переводится как: «Великую радость объявляю вам: у нас есть папа». После этого на балконе появился сам понтифик
новый Папа Римский Лев XIV.

Роберт Фрэнсис Прево — 267-й глава Римско-католической церкви и первый Папа, рожденный в США, а также член ордена Святого Августина.

Дональд Трамп поприветствовал первого в истории Папу из США.

Президент США поздравил с избранием папу Льва XIV на своей платформе Truth Social.

«Поздравления кардиналу Роберту Фрэнсису Прево, который только что был избран папой римским. Это такая честь — осознавать, что он первый американский папа. Какое волнение и какая великая честь для нашей страны. Я с нетерпением жду встречи с Папой Львом XIV. Это будет очень значимый момент!» — говорится в посте

Свое первое обращение в качестве понтифика Лев XIV начал со слов: «Мир вам всем».

«Это первое приветствие воскресшего Христа, доброго пастыря, отдавшего свою жизнь ради Бога. И я хотел бы, чтобы это приветствие мира вошло в наши сердца и наши семьи», — сказал он.

Католическая церковь должна стремиться быть «ближе к тем, кто страдает», заявил Лев XIV. Понтифик призвал людей «быть единым народом».

Что известно о новом Папе:

  • Роберт Фрэнсис Прево стал первым понтификом из США.
  • Он получил степень по математике в Филадельфии и в 1977 году вступил в Орден святого Августина, позднее став генеральным настоятелем ордена по всему миру.
  • До избрания понтификом Прево более 10 лет был миссионером в Перу, затем возглавлял Орден августинцев в Риме, а в 2015 году вернулся в Латинскую Америку и стал епископом Чиклайо.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328488/
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