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Власть

Дональд Трамп в 11-й раз стал дедушкой: внука назвали Александр

Младшая дочь Дональда Трампа Тиффани родила сына — 11-го внука американского президента. Об этом она сообщила в социальной сети Х.

«Спасибо, что ты появился в нашей жизни!» — отметила Тиффани Трамп.

Мальчик родился 15 мая. Его назвали Александр Трамп Булос.

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп в свою вторую каденцию регулярно появляется на публике с внуками. Они были рядом с дедом во время избирательной кампании и инаугурации, появляются с ним на спортивных мероприятиях и делают первые шаги в роли интернет-инфлюенсеров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329243/
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