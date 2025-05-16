Дональд Трамп в 11-й раз стал дедушкой: внука назвали Александр

Младшая дочь Дональда Трампа Тиффани родила сына — 11-го внука американского президента. Об этом она сообщила в социальной сети Х.

«Спасибо, что ты появился в нашей жизни!» — отметила Тиффани Трамп.

Мальчик родился 15 мая. Его назвали Александр Трамп Булос.

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп в свою вторую каденцию регулярно появляется на публике с внуками. Они были рядом с дедом во время избирательной кампании и инаугурации, появляются с ним на спортивных мероприятиях и делают первые шаги в роли интернет-инфлюенсеров.