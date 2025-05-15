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Власть

Марат Иманкулов назначен государственным секретарем

Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Марат Иманкулов назначен государственным секретарем и освобожден от ранее занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отметим, Марат Иманкулов занимал должность секретаря Совета безопасности. На этом посту его сменил Бактыбек Бекболотов, который до назначения работал министром обороны.

Еще одним указом президент назначил Руслана Мукамбетова исполняющим обязанности министра обороны. Его кандидатура выносится на согласование в Жогорку Кенеш.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329223/
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Марат Иманкулов назначен государственным секретарем