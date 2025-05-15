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Власть

Теперь официально. Суйунбек Касмамбетов освобожден от должности госсекретаря

Фото интернета

Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Суйунбек Касмамбетов освобожден от занимаемой должности государственного секретаря в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Напомним, Суйунбек Касмамбетов сегодня подал в отставку. По его словам, уход связан с возрастом, он 43 года проработал на госслужбе.

Суйунбек Касмамбетов родился 8 апреля 1960 года в городе Нарыне.

Образование высшее: в 1987-м окончил Кыргызский государственный университет по специальности «историк».

Трудовая деятельность:

  • 1977 год — рабочий отдела № 3 госплемконезавода № 54 в Чолпон-Ате (продолжительность работы не указана);
  • 1979 год — работал секретарем комсомольской организации в совхозе госплемконезавода № 54;
  • 1979-1981 годы — служба в рядах Советской армии;
  • 1987-1989 годы — преподаватель в Кыргызском государственном университете;
  • 1989-1991 годы — инструктор идеологического отдела Ленинского райкома компартии Киргизской ССР;
  • 1991-1992 годы — помощник председателя Госкомитета экономики;
  • 1992-1993 годы — помощник министра экономики и финансов;
  • 1993-1993 годы — специалист первой категории отдела информации, печати, опубликования изданий и переводов Верховного совета;
  • 1993-1994 годы — второй секретарь посольства Кыргызстана в Беларуси;
  • 1995-1996 годы — помощник заместителя торага Собрания народных представителей Жогорку Кенеша;
  • 1996-2000 годы — руководитель экспертной группы Комитета по депутатским полномочиям, этике, работе с общественными объединениями и СМИ Собрания народных представителей Жогорку Кенеша;
  • 2000 год — руководитель экспертной группы Комитета по делам молодежи, спорта, туризма, связям с общественными организациями и СМИ Собрания народных представителей Жогорку Кенеша;
  • 2000-2005 годы — заместитель руководителя аппарата Законодательного собрания Жогорку Кенеша;
  • 2005-2008 годы — заместитель руководителя аппарата Жогорку Кенеша;
  • 2008-2009 годы — руководитель аппарата Жогорку Кенеша;
  • 2009-2010 годы — заместитель руководителя аппарата Жогорку Кенеша;
  • 2010 год — заместитель руководителя аппарата Временного правительства, заместитель руководителя администрации президента;
  • 2010-2011 годы — заместитель руководителя аппарата Жогорку Кенеша.

Известно, что в 2020 году был заместителем руководителя аппарата Жогорку Кенеша.

Шел под номером 106 в списке кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Биримдик».

В октябре 2020 года назначен руководителем аппарата президента. В октябре 2021 года его перевели на должность государственного секретаря Кыргызстана.

Имеет государственные награды: орден «Знак Почета», медаль «Данк», юбилейную медаль «70 лет Жогорку Кенешу». Государственный советник государственной службы 3-го класса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329222/
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