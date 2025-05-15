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Власть

Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов подал в отставку

Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

По словам Касмамбетова, уход связан с возрастом. 8 апреля 2025 года ему исполнилось 65 лет.

— публикация Суйунбека Касмамбетова
Фото — публикация Суйунбека Касмамбетова

«43 года я проработал на государственной службе. Считая закон превыше всего и подавая пример, я освобождаю место. Пусть придут новые люди! Я тысячу раз благодарен за то, что работал с президентом в тесном сотрудничестве и с большим уважением! Сегодня я подал обращение главе государства. Я попросил его выразить благодарность», — написал Суйунбек Касмамбетов.

Отметим, он назначен государственным секретарем КР 12 октября 2021-го.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329183/
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