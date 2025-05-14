16:30
USD 87.45
EUR 97.19
RUB 1.08
Власть

Впервые за последние 25 лет президент США встретился с главой Сирии

Лидер США Дональд Трамп провел встречу с президентом переходного правительства Сирии Ахмедом аш-Шараа в Саудовской Аравии.

Associated Press
Фото Associated Press

Накануне глава Белого дома сообщил, что Соединенные Штаты снимут с Сирии санкции, чтобы дать стране «шанс на мир». Израиль, опасаясь атак из Сирии, подобных нападению ХАМАС 7 октября 2023 года, напротив, призывал не отменять ограничения.

Встреча глав двух государств продлилась чуть более 30 минут и прошла за закрытыми дверями. По видеосвязи к разговору присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Дональд Трамп предложил Сирии дипломатически признать Израиль, «приказать всем иностранным террористам покинуть Сирию» и помочь США остановить любое возрождение «Исламского государства». Он также призвал сирийские власти взять на себя обязанности по содержанию центров заключения боевиков ИГИЛ в Сирии.

В ответ Ахмед аш-Шараа выразил надежду на то, что Сирия станет важнейшим звеном в содействии торговле между Востоком и Западом, и «пригласил американские компании инвестировать в сирийские нефть и газ».

Это первая встреча глав Соединенных Штатов и Сирии за 25 лет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329037/
просмотров: 906
Версия для печати
Материалы по теме
Дональд Трамп объявил, что отменит санкции против Сирии
Пример Украины. Сирия просит Трампа снять санкции в обмен на сделку о недрах
Прямые переговоры РФ и Украины. Трамп допустил, что может прилететь в Стамбул
Трамп прокомментировал инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной
Дональд Трамп прекратил финансирование исследований опасных вирусов
США вводят 100-процентные пошлины на все иностранные кинофильмы
Белый дом запустил стрим с анимированным Дональдом Трампом
Дональд Трамп опубликовал свое фото в образе Папы Римского
Финансирование общественного радио и службы вещания сократят — поручение Трампа
Трамп объявил 8 мая в США Днем Победы во Второй мировой войне
Популярные новости
Садыр Жапаров: В&nbsp;ближайшие пять лет ГИК обеспечит жильем всех нуждающихся Садыр Жапаров: В ближайшие пять лет ГИК обеспечит жильем всех нуждающихся
На&nbsp;инициативу Путина о&nbsp;прямых переговорах с&nbsp;Украиной отреагировал Зеленский На инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной отреагировал Зеленский
Насилие над солдатами. Причастные к&nbsp;инциденту должностные лица уволены Насилие над солдатами. Причастные к инциденту должностные лица уволены
Суд в&nbsp;Германии запретил называть Алишера Усманова владельцем яхты Dilbar Суд в Германии запретил называть Алишера Усманова владельцем яхты Dilbar
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; вновь собрало банкиров в&nbsp;интеллектуальной битве &laquo;МОЗГОБОЙНЯ&nbsp;&mdash; QUIZ&raquo; ЗАО «МПЦ» вновь собрало банкиров в интеллектуальной битве «МОЗГОБОЙНЯ — QUIZ»
Раздавай интернет от&nbsp;MEGA бесплатно! Раздавай интернет от MEGA бесплатно!
Вейпы запрещены. Чем их&nbsp;заменить, чтобы не&nbsp;возвращаться к&nbsp;сигаретам? Вейпы запрещены. Чем их заменить, чтобы не возвращаться к сигаретам?
Вечер рок-хитов и&nbsp;классики с&nbsp;оркестром &laquo;Манас&raquo; при поддержке MEGA Вечер рок-хитов и классики с оркестром «Манас» при поддержке MEGA
14 мая, среда
16:25
Цирк, звери и бесплатное мороженое: в «Ала-Арче» устроят семейный праздник Цирк, звери и бесплатное мороженое: в «Ала-Арче» устроя...
16:23
В Иссык-Кульской области построят малую ГЭС «Чок-Тал»
16:16
ЗАО «МПЦ» вновь собрало банкиров в интеллектуальной битве «МОЗГОБОЙНЯ — QUIZ»
16:00
Безопасный путь в школу. Как десятиклассница борется с ДТП в своем родном селе
15:56
С начала 2025 года бензин в Кыргызстане подорожал на 1-1,5 сома