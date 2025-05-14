Впервые за последние 25 лет президент США встретился с главой Сирии

Лидер США Дональд Трамп провел встречу с президентом переходного правительства Сирии Ахмедом аш-Шараа в Саудовской Аравии.

Фото Associated Press

Накануне глава Белого дома сообщил, что Соединенные Штаты снимут с Сирии санкции, чтобы дать стране «шанс на мир». Израиль, опасаясь атак из Сирии, подобных нападению ХАМАС 7 октября 2023 года, напротив, призывал не отменять ограничения.

Встреча глав двух государств продлилась чуть более 30 минут и прошла за закрытыми дверями. По видеосвязи к разговору присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Дональд Трамп предложил Сирии дипломатически признать Израиль, «приказать всем иностранным террористам покинуть Сирию» и помочь США остановить любое возрождение «Исламского государства». Он также призвал сирийские власти взять на себя обязанности по содержанию центров заключения боевиков ИГИЛ в Сирии.

В ответ Ахмед аш-Шараа выразил надежду на то, что Сирия станет важнейшим звеном в содействии торговле между Востоком и Западом, и «пригласил американские компании инвестировать в сирийские нефть и газ».

Это первая встреча глав Соединенных Штатов и Сирии за 25 лет.