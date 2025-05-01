США и Украина наконец-то подписали соглашение о полезных ископаемых. Об этом сообщает Bloomberg. Информацию также подтвердили Минфин Соединенных Штатов и Министерство экономического развития Украины.

Фото из архива. 2 марта скандалом закончились переговоры президентов США и Украины в Овальном зале Белого дома

Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируются разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов. Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе.

Киев сохранит контроль над недрами, а доходы от новых лицензий будут направлены на восстановление страны. Соглашение не предусматривает прошлых долговых обязательств Украины перед США и освобождает фонд от налогообложения.

Сделка стала итогом сложных переговоров, начавшихся в феврале 2025 года по инициативе Дональда Трампа. Она оформлена как экономическое партнерство, направленное на долгосрочное сотрудничество и стабилизацию.

«Мы заключили сделку, в рамках которой наши деньги в безопасности, и мы можем начать копать и делать то, что должны», — заявил американский лидер.

По его словам, это «также хорошо для них, потому что американское присутствие на месте раскопок удержит многих злоумышленников подальше от государства или, скорее, от района, где мы проводим раскопки».

Дональд Трамп считает, что Штаты от сделки могут получить «намного больше $350 миллиардов».

В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент заявил: это соглашение «ясно сигнализирует России, что администрация Трампа привержена мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и процветающей Украине в долгосрочной перспективе».

Напомним, 2 марта скандалом закончились переговоры президентов Соединенных Штатов и Украины в Овальном зале Белого дома. Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, как предполагалось, для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако этого не произошло. Глава Украины покинул Белый дом после того, как произошел словесный инцидент на повышенных тонах.