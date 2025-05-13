Разделение Минобразования было правильным решением, считает спикер

Разделение Министерства образования и науки было правильным решением для будущего нашей страны, заявил спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу на встрече с постоянным представителем президента и кабмина Алмасбеком Абытовым и и. о. министра науки, высшего образования и инноваций Бактияром Орозовым.

Нурланбек Тургунбек уулу подчеркнул, что ранее поднимал инициативу о разделении, говоря, что одно министерство не может обслуживать все — с детских садов до вузов и Национальной академии наук.

«Потому что жизнь показала, что одно министерство не может успеть все и полностью продвинуть отрасль вперед. Мы несколько раз обсуждали это с главой государства. Поэтому вчерашнее решение было очень правильным. Теперь два современных министерства должны активно работать в своих направлениях и проводить позитивную работу для будущего нашего государства», — сказал он.

На встрече спикер также получил информацию о будущих планах предложенного кандидата и призвал его работать оперативно и показывать результаты.

Напомним, ранее Садыр Жапаров подписал Указ об образовании Министерства просвещения и Министерства науки, высшего образования и инноваций на базе Министерства образования и науки и Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций.

Также президент назначил Догдуркул Кендирбаеву исполняющей обязанности министра просвещения, а Бактияра Орозова — исполняющим обязанности министра науки, высшего образования и инноваций. Их кандидатуры внесены для согласования в Жогорку Кенеш.

Напомним, спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу на третьем Народном курултае, прошедшем в декабре 2024 года предложил разделить Министерство образования на несколько частей.