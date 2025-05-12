Депутата БГК Калыбека Чепеева оштрафовали за курение

Депутата Бишкекского городского кенеша Калыбека Чепеева оштрафовали за курение в неположенном месте.

Бывший вице-спикер Болот Ибрагимов опубликовал видео, на котором видно сначала курящего на крыльце мэрии депутата, а затем сотрудника УПСМ. Последний вошел в зал заседаний и пригласил депутата выйти. Он сообщил Калыбеку Чепееву, что тот должен оплатить штраф, они вместе вышли на улицу, где другой сотрудник оформил протокол по статье 83 Кодекса о правонарушениях КР.

Отметим, согласно кодексу, курение табачных изделий в неустановленных местах влечет наложение штрафа в размере 30 расчетных показателей (3 тысячи сомов).

Позже в ходе заседания другой депутат Жаныбек Асанбеков выразил возмущение тем, что в муниципалитет вошел оператор, одетый в спортивную форму.

«Как вы видели, в ходе сессии сотрудник милиции зашел и пригласил одного из наших депутатов. Кроме того, его сопровождал парень в спортивной форме, который снимал его на видео в коридоре. Я спросил у милиции, которая дежурит внизу. Они ответили, что его впустил депутат Болот Ибрагимов. У меня вопрос к мэрии: соблюдается ли дресс-код в здании?» — заявил он.

Первый вице-мэр Мирлан Байгончоков ответил, что в муниципалитет и БГК приходит большое число граждан и они могут быть одеты по-разному. «Если мы не впустим людей, которые пришли к вам, вы возмутитесь, что мы их не впустили. Думаю, необходимо разработать какой-то дресс-код», — отметил он.

Кто именно снимал видео и кто вызвал сотрудников УПСМ, не уточняется.

Напомним, сегодня депутаты Бишкекского горкенеша отозвали Болота Ибрагимова с поста вице-спикера БГК. Сам он ранее сообщал, что инициатива переизбрания вице-спикера поднята после публикации видео, на котором некоторые депутаты горкенеша курили возле здания мэрии. По словам Ибрагимова, коллеги огорчились из-за этого видеоролика.