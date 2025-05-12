16:15
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Власть

Депутата БГК Калыбека Чепеева оштрафовали за курение

Депутата Бишкекского городского кенеша Калыбека Чепеева оштрафовали за курение в неположенном месте. 

Бывший вице-спикер Болот Ибрагимов опубликовал видео, на котором видно сначала курящего на крыльце мэрии депутата, а затем сотрудника УПСМ. Последний вошел в зал заседаний и пригласил депутата выйти. Он сообщил Калыбеку Чепееву, что тот должен оплатить штраф, они вместе вышли на улицу, где другой сотрудник оформил протокол по статье 83 Кодекса о правонарушениях КР.

Отметим, согласно кодексу, курение табачных изделий в неустановленных местах влечет наложение штрафа в размере 30 расчетных показателей (3 тысячи сомов).

Позже в ходе заседания другой депутат Жаныбек Асанбеков выразил возмущение тем, что в муниципалитет вошел оператор, одетый в спортивную форму. 

«Как вы видели, в ходе сессии сотрудник милиции зашел и пригласил одного из наших депутатов. Кроме того, его сопровождал парень в спортивной форме, который снимал его на видео в коридоре. Я спросил у милиции, которая дежурит внизу. Они ответили, что его впустил депутат Болот Ибрагимов. У меня вопрос к мэрии: соблюдается ли дресс-код в здании?» — заявил он.

Первый вице-мэр Мирлан Байгончоков ответил, что в муниципалитет и БГК приходит большое число граждан и они могут быть одеты по-разному. «Если мы не впустим людей, которые пришли к вам, вы возмутитесь, что мы их не впустили. Думаю, необходимо разработать какой-то дресс-код», — отметил он.

Кто именно снимал видео и кто вызвал сотрудников УПСМ, не уточняется. 

Напомним, сегодня депутаты Бишкекского горкенеша отозвали Болота Ибрагимова с поста вице-спикера БГК. Сам он ранее сообщал, что инициатива переизбрания вице-спикера поднята после публикации видео, на котором некоторые депутаты горкенеша курили возле здания мэрии. По словам Ибрагимова, коллеги огорчились из-за этого видеоролика. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/328710/
просмотров: 522
Версия для печати
Материалы по теме
Болот Ибрагимов больше не является вице-спикером БГК
В БГК подняли вопрос о смене вице-спикера Болота Ибрагимова
Штраф за отсутствие электронных счетов-фактур при покупках на рынках отменен
Выбросил мусор — заплати 5 тысяч 500 сомов. В Бишкеке провели рейд
Выбрасывали останки животных. Мэрия Бишкека оштрафовала фермерское хозяйство
Налоговики незаконно штрафовали предпринимателей. Генпрокуратура их наказала
В Сокулуке за неуплату налога оштрафовали металлоперерабатывающий завод
Выезжающие из Кыргызстана могут оплатить штрафы в терминалах на КПП и аэропортах
В «Кыргыз почтасы» пояснили, почему не доставляются уведомления о штрафах
Туристов тоже касается. Как будут штрафовать за пакеты на Иссык-Куле
Популярные новости
Владимир Зеленский заявил, что готов к&nbsp;переговорам с&nbsp;Россией &laquo;в&nbsp;любом формате&raquo; Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией «в любом формате»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил поездку в&nbsp;Москву на&nbsp;9&nbsp;Мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил поездку в Москву на 9 Мая
Дети умирают, а&nbsp;ты&nbsp;сидишь в&nbsp;кабинете! Садыр Жапаров отчитал главу Минздрава Дети умирают, а ты сидишь в кабинете! Садыр Жапаров отчитал главу Минздрава
Садыр Жапаров поручил объявить министру здравоохранения выговор Садыр Жапаров поручил объявить министру здравоохранения выговор
Бизнес
До&nbsp;сих пор переплачиваешь за&nbsp;iPhone? Вот что умеет Honor&nbsp;&mdash; и&nbsp;даже лучше! До сих пор переплачиваешь за iPhone? Вот что умеет Honor — и даже лучше!
Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и&nbsp;не&nbsp;ошибиться? Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и не ошибиться?
Кибербезопасность с&nbsp;О!: стартует стажировка Intern Labs&nbsp;&mdash; успей подать заявку Кибербезопасность с О!: стартует стажировка Intern Labs — успей подать заявку
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет банкиров с&nbsp;профессиональным праздником НПС «Элкарт» поздравляет банкиров с профессиональным праздником
12 мая, понедельник
16:10
Министерство образования и науки Кыргызстана реорганизуют Министерство образования и науки Кыргызстана реорганизу...
16:10
В Антимонопольной службе назвали основные причины подорожания цемента в КР
16:06
До сих пор переплачиваешь за iPhone? Вот что умеет Honor — и даже лучше!
15:41
В Бишкеке вырубают здоровые деревья для расширения тротуара. Экоактивисты против
15:37
Депутата БГК Калыбека Чепеева оштрафовали за курение