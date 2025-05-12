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Власть

Болот Ибрагимов больше не является вице-спикером БГК

Депутаты Бишкекского горкенеша отозвали Болота Ибрагимова с поста вице-спикера БГК. Об этом стало известно в ходе сессии.

За отставку Ибрагимова проголосовали 43 депутата.

Сам он написал в своем аккаунте: «Сегодня очередная сессия. Я в мэрии Бишкека. Время 10.00. Сессия была назначена на 9.00. Я пришел сюда, чтобы с гордостью принять этот факт. Но ни одного депутата, как вы видите, здесь нет. Сессия даже сегодня вовремя не началась. Она, вообще, в целом никогда вовремя не начиналась. Но я вас жду, приходите, убирайте меня с должности, а нам надо работать дальше».
Ссылка: https://24.kg/vlast/328673/
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