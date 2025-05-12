Королевская семья Катара подарит Дональду Трампу «летучий дворец», сообщает телеканал ABC News.

Администрация президента Соединенных Штатов готовится принять «суперроскошный» самолет Boeing 747-8 в подарок от королевской семьи Катара, говорится в публикации. Возможно, это будет самый ценный подарок, когда-либо сделанный США иностранным правительством, отмечено в статье.

Фото СМИ. Королевская семья Катара подарит Дональду Трампу самолет Boeing 747-8

Этот лайнер Дональд Трамп сможет использовать в качестве своего нового борта Air Force One до тех пор, пока не покинет пост. После этого право собственности на самолет перейдет в фонд президентской библиотеки Трампа, сообщили источники, знакомые с предлагаемой сделкой.

По данным телеканала, ожидается, что о подарке будет объявлено на следующей неделе, когда глава Белого дома посетит Катар в ходе своей первой зарубежной поездки во время второго срока. При этом Дональд Трамп уже осмотрел воздушное судно, когда оно приземлялось в аэропорту Уэст-Палм-Бич в феврале.

Первоначально самолет будет передан ВВС США, которые модифицируют 13-летний лайнер в соответствии с требованиями Вооруженных сил, предъявляемыми к любому воздушному судну, используемому для перевозки главы государства.

По оценкам экспертов авиационной отрасли, предполагаемая стоимость самолета составляет около $400 миллионов.