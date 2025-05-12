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Власть

Королевская семья Катара подарит Дональду Трампу «летучий дворец»

Королевская семья Катара подарит Дональду Трампу «летучий дворец», сообщает телеканал ABC News.

Администрация президента Соединенных Штатов готовится принять «суперроскошный» самолет Boeing 747-8 в подарок от королевской семьи Катара, говорится в публикации. Возможно, это будет самый ценный подарок, когда-либо сделанный США иностранным правительством, отмечено в статье.

СМИ
Фото СМИ. Королевская семья Катара подарит Дональду Трампу самолет Boeing 747-8

Этот лайнер Дональд Трамп сможет использовать в качестве своего нового борта Air Force One до тех пор, пока не покинет пост. После этого право собственности на самолет перейдет в фонд президентской библиотеки Трампа, сообщили источники, знакомые с предлагаемой сделкой.

По данным телеканала, ожидается, что о подарке будет объявлено на следующей неделе, когда глава Белого дома посетит Катар в ходе своей первой зарубежной поездки во время второго срока. При этом Дональд Трамп уже осмотрел воздушное судно, когда оно приземлялось в аэропорту Уэст-Палм-Бич в феврале.

Первоначально самолет будет передан ВВС США, которые модифицируют 13-летний лайнер в соответствии с требованиями Вооруженных сил, предъявляемыми к любому воздушному судну, используемому для перевозки главы государства.

По оценкам экспертов авиационной отрасли, предполагаемая стоимость самолета составляет около $400 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328617/
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