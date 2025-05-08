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Власть

Ограничить доступ в детсады для детей нелегальных мигрантов предлагают в Госдуме

Ограничить доступ в российские детские сады для детей нелегальных мигрантов предлагает депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он объяснил свое предложение тем, что дети, находящиеся в России нелегально, зачастую не имеют необходимых прививок и не проходят обязательные медицинские осмотры, что создает потенциальную угрозу распространения инфекций.

«Любая мера, направленная на защиту здоровья детей, лишней не бывает. А тут приезжают дети из стран со сложной эпидемиологической обстановкой. Непонятно, вакцинированы ли они, в каких условиях живут. Это большой риск», — сказал Сергей Миронов.

Инициативу поддержал член совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. По его мнению, введение обязательных медицинских справок для детей мигрантов не гарантирует безопасность, поскольку их могут подделать.

Напомним, в России с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские школы дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.

Ранее Сергей Миронов предлагал ввести визовый режим с государствами Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328444/
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