Сергей Миронов вновь предложил ввести визовый режим со странами Центральной Азии

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов считает, что введение визового режима с государствами Центральной Азии послужит не только укреплению национальной безопасности, но и подлинному взаимовыгодному сотрудничеству Российской Федерации и южных соседей. Об этом говорится на сайте политика.

«Фракция «СРЗП» предлагает комплекс мер по ужесточению контроля над миграционными процессами, но начинать нужно с введения визового режима с Центрально-Азиатскими странами. Без этого не будет порядка на границе, который сейчас жизненно необходим, чтобы регулировать миграцию и противостоять террористическим атакам» — отметил парламентарий.

Сергей Миронов считает, что отмену безвиза нельзя расценивать как недружественный жест в отношении соседей, и рассчитывает на их понимание.

«Все видят, что Россия втянута в жесткое военное противостояние. Открытыми границами пользуются наши враги, которые используют сопредельные государства как плацдарм для подготовки подрывной деятельности против нашей страны. Разумеется, это угрожает и нашим соседям, на территории которых скапливаются террористы и разного рода экстремистские элементы. Поэтому отмена безвиза — это шаг по укреплению безопасности и сотрудничества на всем евразийском пространстве», — заявил Сергей Миронов.

Отметим, что с подобным предложением российский политик выступал в декабре 2021 года.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор. ФСБ сообщила, что в нападении на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье участвовали четыре человека — их задержали в Брянской области и этапировали в Москву.

Арестовано восемь подозреваемых. По предварительным данным Следственного комитета РФ, погибло 139 человек.