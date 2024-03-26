17:59
USD 89.51
EUR 96.81
RUB 0.97
Власть

Сергей Миронов вновь предложил ввести визовый режим со странами Центральной Азии

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов считает, что введение визового режима с государствами Центральной Азии послужит не только укреплению национальной безопасности, но и подлинному взаимовыгодному сотрудничеству Российской Федерации и южных соседей. Об этом говорится на сайте политика.

«Фракция «СРЗП» предлагает комплекс мер по ужесточению контроля над миграционными процессами, но начинать нужно с введения визового режима с Центрально-Азиатскими странами. Без этого не будет порядка на границе, который сейчас жизненно необходим, чтобы регулировать миграцию и противостоять террористическим атакам» — отметил парламентарий.

Сергей Миронов считает, что отмену безвиза нельзя расценивать как недружественный жест в отношении соседей, и рассчитывает на их понимание.

«Все видят, что Россия втянута в жесткое военное противостояние. Открытыми границами пользуются наши враги, которые используют сопредельные государства как плацдарм для подготовки подрывной деятельности против нашей страны. Разумеется, это угрожает и нашим соседям, на территории которых скапливаются террористы и разного рода экстремистские элементы. Поэтому отмена безвиза — это шаг по укреплению безопасности и сотрудничества на всем евразийском пространстве», — заявил Сергей Миронов.

Отметим, что с подобным предложением российский политик выступал в декабре 2021 года.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор. ФСБ сообщила, что в нападении на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье участвовали четыре человека — их задержали в Брянской области и этапировали в Москву.

Арестовано восемь подозреваемых. По предварительным данным Следственного комитета РФ, погибло 139 человек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289914/
просмотров: 1441
Версия для печати
Материалы по теме
Теракт в Москве. Задержанный Алишер Касимов не является гражданином Кыргызстана
Теракт в Москве. Миграционная служба начала массовую проверку иностранцев
«Крокус Сити Холл». Кыргызстанец Рустам Бактыбеков вытаскивал пострадавших
Теракт в «Крокус Сити Холле». Глава МИД КР созвонился с Сергеем Лавровым
Сот «Крокус Ситидеги» кол салууга шектүүлөрдү камакка алды
Рэпер Моргенштерн Ислам Халиловго бир миллион рубль берди
Популярные новости
Матраимов vs&nbsp;власти: чиновник прокомментировал предполагаемое покушение Матраимов vs власти: чиновник прокомментировал предполагаемое покушение
&laquo;Росатом&raquo; займется реабилитацией территорий Кыргызстана после добычи урана «Росатом» займется реабилитацией территорий Кыргызстана после добычи урана
Акылбек Жапаров поручил навести порядок во&nbsp;всех приграничных КПП Акылбек Жапаров поручил навести порядок во всех приграничных КПП
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;18-22 марта Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 марта
Бизнес
Промокоды на&nbsp;авиабилеты от&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
26 марта, вторник
17:49
Акылбек Жапаров ознакомился с деятельностью завода по переработке шин Акылбек Жапаров ознакомился с деятельностью завода по п...
17:22
Кыргызского языка в детсадах станет больше
17:01
Загрязнение воздуха. По итогам 2023 года Кыргызстан в двадцатке лидеров рейтинга
16:45
Теракт в Москве. Задержанный Алишер Касимов не является гражданином Кыргызстана
16:42
Сергей Миронов вновь предложил ввести визовый режим со странами Центральной Азии