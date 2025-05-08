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Власть

Садыр Жапаров примет участие в юбилейном Параде Победы в Москве

Президент Садыр Жапаров 8-9 мая по приглашению президента России Владимира Путина совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Сагынбек Абдумуталип.

Садыр Жапаров примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Президент Садыр Жапаров совместно с главами иностранных государств и правительств, а также с ветеранами Великой Отечественной войны примет участие в юбилейном Параде Победы на Красной площади в Москве», — отметил Сагынбек Абдумуталип.

В торжественном параде также примет участие парадный расчет Национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызской Республики.

Ранее сообщалось, что Садыр Жапаров не проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Москву в честь празднования Дня Победы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328425/
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