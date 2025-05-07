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Власть

Участие в праздновании Дня Победы. Встреча Жапарова и Путина не запланирована

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров не проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Москву в честь празднования Дня Победы. Об этом сообщил его пресс-секретарь Аскат Алагозов, передает РИА Новости.

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«Насколько мне известно, двусторонних встреч не запланировано», — сказал он журналистам. Других подробностей пресс-секретарь главы КР не привел.

Ранее сообщалось, что представители всех стран – участниц СНГ прибудут в Москву на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Известно, что в торжествах на Красной площади в Москве примут участие лидеры 29 иностранных государств. 

В параде также примут участие военные подразделения из 13 государств, включая Азербайджан, Вьетнам, Беларусь, Египет, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Лаос, Монголию, Мьянму, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/328354/
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