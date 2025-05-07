Дональд Трамп прекратил финансирование исследований опасных вирусов, подобных COVID-19. Президент США подписал указ, запрещающий федеральное финансирование «опасных исследований по усилению функций патогенов без надлежащего контроля», в том числе за границей. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Фото СМИ. Дональд Трамп прекратил финансирование исследований опасных вирусов

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Документ предусматривает запрет как на текущие, так и на будущие гранты в этой сфере в так называемых проблемных странах, среди которых названы Китай и Иран.

Такой шаг позволит защитить американских граждан от «инцидентов в области биологической безопасности», чтобы избежать повторения ситуаций, подобных пандемии COVID-19, отметили в Белом доме. Ранее вирусологи говорили, что подобные исследования необходимы, чтобы подготовить человечество к возможным пандемиям.

Подчеркивается, что Дональд Трамп на протяжении длительного времени придерживался мнения о лабораторной утечке коронавируса из Уханьского института вирусологии. При этом группа экспертов ВОЗ в марте 2021 года признала утечку из лаборатории «крайне маловероятной». 19 апреля 2025 года власти США заявили, что коронавирус был создан искусственно в лаборатории города Уханя.