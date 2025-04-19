Белый дом опубликовал «доказательства лабораторного происхождения COVID-19». На официальном сайте администрации президента США появился раздел, посвященный расследованию истоков пандемии.

Американские власти представили пять ключевых аргументов, подтверждающих версию об утечке из Уханьского института вирусологии:

Нетипичные биологические характеристики. Вирус содержит генетические особенности, не встречающиеся в природных штаммах коронавирусов.

Необычный механизм заражения. В отличие от предыдущих пандемий, передача инфекции происходила после однократного контакта, что нетипично для естественного вируса.

Сомнительные условия исследований. Уханьская лаборатория, специализирующаяся на изучении коронавирусов, неоднократно подвергалась критике за недостаточный уровень биологической защиты при работе с опасными патогенами.

Ранние случаи заражения сотрудников. Осенью 2019 года несколько исследователей института имели симптомы, соответствующие COVID-19, задолго до официального обнаружения вируса.

Отсутствие доказательств естественного происхождения.

В 2025-м исполняется пять лет со дня, когда Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Это повлияло на жизни сотен миллионов людей во всем мире. Ранее суд в Соединенных Штатах потребовал от Китая $24 миллиарда за сокрытие данных о COVID-19.