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Общество

Белый дом опубликовал «доказательства лабораторного происхождения COVID-19»

Белый дом опубликовал «доказательства лабораторного происхождения COVID-19». На официальном сайте администрации президента США появился раздел, посвященный расследованию истоков пандемии.

Американские власти представили пять ключевых аргументов, подтверждающих версию об утечке из Уханьского института вирусологии:

  • Нетипичные биологические характеристики. Вирус содержит генетические особенности, не встречающиеся в природных штаммах коронавирусов.
  • Необычный механизм заражения. В отличие от предыдущих пандемий, передача инфекции происходила после однократного контакта, что нетипично для естественного вируса.
  • Сомнительные условия исследований. Уханьская лаборатория, специализирующаяся на изучении коронавирусов, неоднократно подвергалась критике за недостаточный уровень биологической защиты при работе с опасными патогенами.
  • Ранние случаи заражения сотрудников. Осенью 2019 года несколько исследователей института имели симптомы, соответствующие COVID-19, задолго до официального обнаружения вируса.
  • Отсутствие доказательств естественного происхождения.

В 2025-м исполняется пять лет со дня, когда Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Это повлияло на жизни сотен миллионов людей во всем мире. Ранее суд в Соединенных Штатах потребовал от Китая $24 миллиарда за сокрытие данных о COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326655/
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