Белый дом опубликовал «доказательства лабораторного происхождения COVID-19». На официальном сайте администрации президента США появился раздел, посвященный расследованию истоков пандемии.
Американские власти представили пять ключевых аргументов, подтверждающих версию об утечке из Уханьского института вирусологии:
- Нетипичные биологические характеристики. Вирус содержит генетические особенности, не встречающиеся в природных штаммах коронавирусов.
- Необычный механизм заражения. В отличие от предыдущих пандемий, передача инфекции происходила после однократного контакта, что нетипично для естественного вируса.
- Сомнительные условия исследований. Уханьская лаборатория, специализирующаяся на изучении коронавирусов, неоднократно подвергалась критике за недостаточный уровень биологической защиты при работе с опасными патогенами.
- Ранние случаи заражения сотрудников. Осенью 2019 года несколько исследователей института имели симптомы, соответствующие COVID-19, задолго до официального обнаружения вируса.
- Отсутствие доказательств естественного происхождения.
В 2025-м исполняется пять лет со дня, когда Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Это повлияло на жизни сотен миллионов людей во всем мире. Ранее суд в Соединенных Штатах потребовал от Китая $24 миллиарда за сокрытие данных о COVID-19.