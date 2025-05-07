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Власть

Рамзан Кадыров просит, чтобы его освободили от должности главы Чечни

Рамзан Кадыров заявил, что просит, чтобы его освободили от должности. Об этом сообщает ИА «Чечня Сегодня».

Он прокомментировал журналистам слухи о своей отставке и заявил, что у другого главы республики будет свое видение ситуации.

«Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — сказал глава Чечни.

Он также рассказал, что президент России Владимир Путин ранее поделилися с ним советом, помогающим справиться со злостью.

«Мне дал совет Владимир Владимирович: когда ты сильно злой, то нужно лечь спать с этой мыслью. Злость пройдет, и все будет хорошо. Я так и делаю, и все спокойно бывает», — сказал он.

Напомним, Рамзан Кадыров занимает пост главы Чечни с 5 апреля 2007 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328343/
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