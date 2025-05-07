Рамзан Кадыров просит, чтобы его освободили от должности главы Чечни

Рамзан Кадыров заявил, что просит, чтобы его освободили от должности. Об этом сообщает ИА «Чечня Сегодня».

Он прокомментировал журналистам слухи о своей отставке и заявил, что у другого главы республики будет свое видение ситуации.

«Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — сказал глава Чечни.

Он также рассказал, что президент России Владимир Путин ранее поделилися с ним советом, помогающим справиться со злостью.

«Мне дал совет Владимир Владимирович: когда ты сильно злой, то нужно лечь спать с этой мыслью. Злость пройдет, и все будет хорошо. Я так и делаю, и все спокойно бывает», — сказал он.

Напомним, Рамзан Кадыров занимает пост главы Чечни с 5 апреля 2007 года.