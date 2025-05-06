Кто из мировых лидеров будет на Параде Победы в Москве

В Параде Победы 9 мая 2025 года на Красной площади в Москве в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войны примут участие лидеры 29 иностранных государств. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как пишут российские СМИ, среди приглашенных главы Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, а также Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, Китая, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и других стран. В мероприятии также примут участие три частично признанных государства — Палестина, Абхазия и Южная Осетия.

Индия, Никарагуа и Южно-Африканская Республика направят на парад высокопоставленные делегации, хотя главы этих стран лично присутствовать не будут.

В параде также примут участие военные подразделения из 13 государств, включая Азербайджан, Вьетнам, Беларусь, Египет, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Лаос, Монголию, Мьянму, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.