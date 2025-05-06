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Власть

США будут платить $1 тысячу мигрантам, согласившимся на самодепортацию

США будут платить $1 тысячу мигрантам, согласившимся на самодепортацию. Министерство внутренней безопасности (DHS) объявило о запуске программы самодепортации для нелегальных мигрантов, в рамках которой им будут давать деньги, чтобы покинуть страну.

иллюстративное
Фото иллюстративное

«Если вы находитесь здесь нелегально, самостоятельная депортация — это лучший, безопасный и наиболее экономичный способ покинуть Соединенные Штаты, чтобы избежать ареста... Скачайте CBP Home сегодня и самодепортируйтесь», — говорится в сообщении ведомства.

В рамках программы нелегальным мигрантам, которые самостоятельно покинут государство, используя приложение CBP Home, выплатят стипендию в размере $1 тысячи. Отмечается, что получить деньги участники программы смогут только после возвращения на родину. Также им предоставят потенциальный шанс вернуться в США в будущем.

В заявлении ведомства также подчеркивается: даже с учетом стоимости стипендии предполагается, что использование CBP Home снизит стоимость депортации примерно на 70 процентов. В настоящее время средняя цена ареста, задержания и высылки нелегального мигранта составляет $17 тысяч 121.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328276/
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