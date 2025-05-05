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Власть

Возобновление работы радио «Голос Америки» пока не состоится: решение суда

Федеральный апелляционный суд заблокировал решение, которое обязывает администрацию президента США Дональда Трампа вернуть на работу более 1 тысячи сотрудников радиостанции «Голос Америки». Об этом сообщает Reuters.

Reuters
Фото Reuters

Напомним, ранее федеральный судья Ройс Ламберт постановил, что администрация должна восстановить сотрудников и подрядчиков на их должностях в новостной службе, возобновить радио-, телевизионное и интернет-вещание, а также восстановить выдачу некоторых грантов. Однако апелляционный суд посчитал, что Ройс Ламберт превысил свои полномочия.

Решение о блокировке его постановления приняли судьи Неоми Рао и Грегори Катсас. Дональд Трамп назначил их в апелляционный суд в свой первый президентский срок.

Радио остановило работу после того, как глава Белого дома подписал указ о массовом сокращении сотрудников в семи федеральных агентствах. В их числе — Агентство США по глобальным медиа, которое курирует «Голос Америки»
Ссылка: https://24.kg/vlast/328244/
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