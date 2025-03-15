Трамп поручил сократить штаты семи агентств, в том числе финансирующего СМИ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о сокращении элементов федеральной бюрократии, которые «определил как ненужные». Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Согласно документу, должны быть до минимума сокращены функции и штат:
- Федеральной службы посредничества и примирения;
- Агентства США по глобальным медиа;
- Международного центра имени Вудро Вильсона для ученых в Смитсоновском институте;
- Института музейного и библиотечного обслуживания;
- Межведомственного совета США по бездомности;
- Фонда финансовых институтов развития сообществ;
- Агентства по развитию бизнеса меньшинств.
В указе отмечается, что в течение семи дней с даты его подписания главы этих агентств должны представить отчет директору бюджетного управления, подтверждающий полное соблюдение поручений президента.
Под сокращение, согласно указу Дональда Трампа, подпадает и Агентство США по глобальным медиа, которое финансирует такие СМИ, как «Голос Америки» и «Радио Свобода». Бюро «Радио Свобода» есть и в странах Центральной Азии, включая Кыргызстан — «Азаттык».