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Общество

Трамп поручил сократить штаты семи агентств, в том числе финансирующего СМИ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о сокращении элементов федеральной бюрократии, которые «определил как ненужные». Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Согласно документу, должны быть до минимума сокращены функции и штат:

  • Федеральной службы посредничества и примирения;
  • Агентства США по глобальным медиа;
  • Международного центра имени Вудро Вильсона для ученых в Смитсоновском институте;
  • Института музейного и библиотечного обслуживания;
  • Межведомственного совета США по бездомности;
  • Фонда финансовых институтов развития сообществ;
  • Агентства по развитию бизнеса меньшинств.

В указе отмечается, что в течение семи дней с даты его подписания главы этих агентств должны представить отчет директору бюджетного управления, подтверждающий полное соблюдение поручений президента.

Под сокращение, согласно указу Дональда Трампа, подпадает и Агентство США по глобальным медиа, которое финансирует такие СМИ, как «Голос Америки» и «Радио Свобода». Бюро «Радио Свобода» есть и в странах Центральной Азии, включая Кыргызстан — «Азаттык». 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322945/
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