Трамп поручил сократить штаты семи агентств, в том числе финансирующего СМИ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о сокращении элементов федеральной бюрократии, которые «определил как ненужные». Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Согласно документу, должны быть до минимума сокращены функции и штат:

Федеральной службы посредничества и примирения;

Агентства США по глобальным медиа;

Международного центра имени Вудро Вильсона для ученых в Смитсоновском институте;

Института музейного и библиотечного обслуживания;

Межведомственного совета США по бездомности;

Фонда финансовых институтов развития сообществ;

Агентства по развитию бизнеса меньшинств.

В указе отмечается, что в течение семи дней с даты его подписания главы этих агентств должны представить отчет директору бюджетного управления, подтверждающий полное соблюдение поручений президента.

Под сокращение, согласно указу Дональда Трампа, подпадает и Агентство США по глобальным медиа, которое финансирует такие СМИ, как «Голос Америки» и «Радио Свобода». Бюро «Радио Свобода» есть и в странах Центральной Азии, включая Кыргызстан — «Азаттык».