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Общество

Суд в США обязал восстановить работу радиостанции «Голос Америки»

Суд в США обязал восстановить работу радиостанции «Голос Америки», пишет Русская служба ВВС.

Известно, что окружной суд Соединенных Штатов обязал правительство возобновить работу агентства США по глобальным медиа (USAGM), в состав которого входит радиостанция.

Федеральный судья Ройс Ламберт постановил, что все сотрудники и контракторы должны вернуться на те должности, которые они занимали до 14 марта 2025 года.

Решение суда также касается «Радио Свободная Азия» и Middle East Broadcasting Networks, которые напрямую финансируются правительством. Оно не распространяется на «Радио Свободная Европа/Радио свобода», поскольку его сотрудники подали отдельный иск.

Это временная обеспечительная мера, которая будет действовать, пока суд рассматривает дело по существу.

Журналисты, профсоюзы и организация «Репортеры без границ» ранее подали иск против администрации президента США Дональда Трампа, требуя признать незаконным его указ от 14 марта о фактическом закрытии «Голоса Америки».

14 марта Дональд Трамп издал указ, который предписывал семи федеральным агентствам максимально сократить штат. Среди них — Агентство США по глобальным медиа, которое курирует «Голос Америки» и «Радио Свобода».

Ранее другой судья вынес решение о приостановке закрытия «Радио Свобода».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327054/
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