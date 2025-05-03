Дональд Трамп опубликовал свое фото в образе Папы Римского.

Президент США с помощью нейросетей сгенерировал изображение себя в образе главы католической церкви. Он предстал в полном папском облачении — белоснежной сутане с епископским крестом на груди и традиционной митрой на голове.

Особое внимание пользователей соцсетей привлек перстень на пальце, стилизованный под знаменитое «Кольцо рыбака», которое получают римские понтифики при интронизации.

Примечательно, что Дональд Трамп не оставил никакой подписи под фото.

Ранее американский лидер шутил, что хотел бы стать новым понтификом. «Это был бы мой первый выбор», — говорил он журналистам.

Напомним, нового Папу Римского конклав в Ватикане будет избирать 7 мая. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в 7.35 по местному времени в Ватикане. За несколько месяцев до смерти его здоровье значительно ухудшилось. В феврале Папа Римский госпитализирован с бронхитом, позже у него диагностировали двустороннюю пневмонию и начальную почечную недостаточность.