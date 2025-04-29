Нового Папу Римского конклав в Ватикане будет избирать 7 мая, сообщает Reuters.

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Конклав пройдет в Сикстинской капелле, в голосовании примут участие 138 кардиналов. Сколько продлится собрание, неизвестно. Напомним, голосование, по итогам которого католическую церковь возглавил Папа Франциск, продлилось два дня.

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В связи с подготовкой к конклаву в Ватикане уже закрыли Сикстинскую капеллу для посетителей.

Пресс-служба Святого престола подтвердила дату выборов нового главы католической церкви. Уточняется, что решение принято по итогам пятой генеральной конгрегации, состоявшейся накануне.

Согласно распоряжению Святого престола, также для посетителей будут закрыты Ватиканские сады и древнеримский некрополь на Виа Триумфалис. В связи с подготовкой к конклаву в Ватикане усилены меры безопасности, на въездах в популярные среди туристов районы организована проверка.

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в 7.35 по местному времени в Ватикане. За несколько месяцев до смерти его здоровье значительно ухудшилось. В феврале Папа Римский госпитализирован с бронхитом, позже у него диагностировали двустороннюю пневмонию и начальную почечную недостаточность.