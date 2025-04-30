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Власть

В Кыргызстане утвержден правовой статус цифрового сома

Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в ряд законодательных актов, касающихся правового статуса цифрового сома — национальной цифровой валюты Кыргызской Республики.

Он направлен на запуск пилотного проекта прототипа цифрового сома, а также на формирование соответствующей правовой базы.

Документ предусматривает поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы, а также в законы «О защите прав потребителей», «О платежной системе» и «О банках и банковской деятельности». В частности, запрещается использовать выражения «цифровой сом» и «платформа цифрового сома» в фирменных наименованиях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, статья 303-1 Кодекса о правонарушениях дополнена нормой, предусматривающей штраф за отказ в приеме цифрового сома. Также установлены требования к осуществлению платежей и расчетов на платформе цифрового сома и определены обязанности банков при совершении операций с его использованием.

Принятые изменения создают законодательные основы для внедрения цифрового сома в финансовую систему страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328020/
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