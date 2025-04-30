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Власть

Одобрен законопроект, расширяющий полномочия главы НАН КР

На заседании Жогорку Кенеша депутаты приняли законопроект «О Национальной академии наук Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях.

Документ разработан с учетом норм принятого Закона «О науке». Проектом закона предлагается расширить список источников финансирования НАН КР.

«Предлагается позволить учреждению использовать внебюджетные средства, а также участвовать в государственных, международных научно-исследовательских проектах, сдавать помещения в аренду», — рассказывала глава Минобразования Догдуркул Кендирбаева.

Законопроектом чиновники также предлагают, чтобы президента Академии наук назначал глава государства. Полномочия президента НАН проектом закона предлагается расширить. Он сможет самостоятельно назначать руководителей отделений, с согласия президиума Академии наук распределять средства, выделяемые из республиканского бюджета и полученные от аренды помещений, утверждать структуру и штатную численность аппарата президиума НАН.

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Инициируется введение координирующей направленности фундаментальных и прикладных научных исследований и функций НАН.

С учетом основной деятельности НАН по реализации единой государственной политики в сфере науки расширены ее функции относительно осуществления мониторинга, оценки научных, научно-технических результатов научно-исследовательских работ, проведенных за счет средств республиканского бюджета, научного обоснования социально-экономического, политико-правового развития страны, рационального использования и охраны природы, выявления новых путей развития науки и инноваций, разработки рекомендаций и механизмов по использованию достижений отечественной и мировой науки на практике, подготовки национального доклада о состоянии науки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327933/
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