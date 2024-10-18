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Главу Академии наук должен назначать президент: подготовлен проект закона

Министерство образования и науки подготовило проект нового закона «О Национальной академии наук Кыргызской Республики».

Отмечается, что ранее ведомственная группа «Наука» провела оценку соответствующих законов и по ее результатам рекомендовала внести изменения в Закон «О Национальной академии наук».

По данным Минобразования, в самой Академии наук тоже подготовили свой вариант нового закона. Поэтому принято решение объединиться и после обсуждения выработать консолидированный документ.

Рабочая группа, проанализировав законодательство в сфере науки, пришла к выводу, что некоторые нормы не применяются на практике, морально устарели, не отвечают актуальным потребностям научного
общества и, соответственно, требуют системных и концептуальных изменений.

Законопроектом инициируется введение координирующей направленности фундаментальных и прикладных научных исследований и функций НАН.

С учетом основной деятельности НАН по реализации единой государственной политики в сфере науки расширены ее функции относительно осуществления мониторинга, оценки научных, научно-технических результатов научно-исследовательских работ, проведенных за счет средств республиканского бюджета, научного обоснования социально-экономического, политико-правового развития страны, рационального использования и охраны природы, выявления новых путей развития науки и инноваций, разработки рекомендаций и механизмов по использованию достижений отечественной и мировой науки на практике, подготовки национального доклада о состоянии науки.

В действующей редакции Закона «О Национальной академии наук» регламентирован выбор президента общим собранием академиков, затем утверждение кандидатуры председателем кабинета министров.

В Минобразования считают, что эта норма оказалась неэффективной, приводящей к конфликту среди членов НАН. Отмечается, что в сфере образования введена практика конкурсного отбора руководителей, что дало положительный эффект.

Чиновники предлагают, чтобы президента Академии наук назначал глава государства.

Полномочия президента НАН проектом закона предлагается расширить. Он сможет самостоятельно назначать руководителей отделений, с согласия президиума Академии наук распределять средства, выделяемые из республиканского бюджета и полученные от аренды помещений, утверждать структуру и штатную численность аппарата президиума НАН.

Также расширяются функции президиума Академии наук, вытекающие из полномочий президента. В целях соблюдения иерархии законопроектом вносится норма по назначению вице-президента и главного ученого секретаря НАН председателем кабмина.

Инициируется введение в состав президиума НАН одного из ректоров высших учебных заведений, за которыми закреплены научно-исследовательские институты Академии наук.
Ссылка: https://24.kg/vybory/308535/
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