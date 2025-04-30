Жогорку Кенеш одобрил кредит и грант от ЕБРР на водоснабжение

Жогорку Кенеш одобрил в третьем чтении законопроект о ратификации соглашений между Кыргызстаном и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), по которым Кыргызстан получит 17 миллионов евро на улучшение систем водоснабжения и канализации в городах Шопокове, Кемине и Таласе.

В справке-обосновании к законопроекту указано, что из этой суммы 7,6 миллиона евро предоставляется в виде кредита на 15 лет с четырехлетней отсрочкой по выплатам. Процентная ставка по кредиту — 1 процент и ставка по Еврибору. Еще 7,6 миллиона евро ЕБРР предоставит в виде гранта. 1,8 миллиона евро пойдут на техническое сотрудничество.

Деньги направят на замену старых водопроводов, установку счетчиков, модернизацию очистных сооружений и строительство новых. В Таласе, в частности, планируется построить современную станцию очистки сточных вод.

Проект рассчитан на четыре года и позволит обеспечить безопасной питьевой водой более 19 тысяч человек в Шопокове и Кемине, а также модернизировать канализационную систему для 19 тысяч жителей Таласа.