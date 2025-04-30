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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Дональд Трамп выступает за 30-дневное прекращение огня в Украине

Дональд Трамп выступает за 30-дневное прекращение огня в Украине. Об этом в эфире Fox News сообщил спецпосланник президента США Кит Келлог.

По его словам, глава государства хочет постоянного, всеобъемлющего прекращения огня на море, в воздухе, на суше как минимум на 30 дней, а затем «мы сможем его продлить».

«Он абсолютно прав. Президент попал прямо в точку. И именно к этому мы хотим прийти. Мы видим, что украинцы к этому готовы. Теперь очередь за россиянами, за Путиным. У нас есть одна сторона, теперь нужна другая», — сказал Кит Келлог.

По его мнению, Соединенные Штаты близки к заключению соответствующего соглашения.

«Никто не выиграет этот конфликт военным путем. Это будет сделано с помощью дипломатии. Я думаю, что украинцы теперь хорошо это понимают после прошлой недели», — добавил спецпосланник Дональда Трампа.

Напомним, 28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы.

«Исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы — с 00.00 с 7 на 8 мая до 00.00 с 10 на 11 мая — российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия.

РФ считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру...», — говорится в сообщении.

Российское предложение Владимир Зеленский назвал «попыткой манипуляций».

Ранее глава РФ также объявлял пасхальное перемирие, когда российская сторона остановила все боевые действия с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент Украины сначала отказался его поддерживать, но спустя несколько часов согласился.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327866/
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